Galatasaray'da "10 numara" tartışması

Galatasaray'da 10 numara tartışması gündeme geldi. Konuyla ilgili iki farklı isimden iki farklı yorum gündeme geldi.

11 Şubat 2026 09:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da '10 numara' tartışması
Galatasaray, geçen sezon takıma veda eden Dries Mertens'in ardından Belçikalı yıldızın yerine net bir transfer gerçekleştirmedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Mertens sonrası bu bölgede; İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimlere forma verdi.

Galatasaray'da bu bölgede son dönemde formanın sahibi olarak Yunus Akgün öne çıktı.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, "Galatasaray'da Mertens'in yeri dolmadı. Mertens gibi bir oyun aklı olmadı." dedi.

Şansal Büyüka ise, "Bana göre Galatasaray'ın futbol aklı Yunus Akgün. Eğer böyle oynayacaksa bu takımda ne İlkay ne de başkası oynayabilir. Banko Yunus oynar. Rakip savunmanın kalbine giriyor. Adamda bir kere yan pas hiç yok, unutmuş. At yarışındaki atlar gibi kenarları kapatmış, hiç bakmıyor, hep öne oynuyor. Yunus Akgün'e kanatta yazık olmuş, ortada çok daha verimli oynuyor. Bunu devam ettirirse müthiş olur, Galatasaray'a ivme kazandırır." diye konuştu.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Yunus Akgün, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
