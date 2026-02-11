Galatasaray'da '10 numara' tartışması

Galatasaray, geçen sezon takıma veda eden Dries Mertens'in ardından Belçikalı yıldızın yerine net bir transfer gerçekleştirmedi.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Mertens sonrası bu bölgede; İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimlere forma verdi.
Galatasaray'da bu bölgede son dönemde formanın sahibi olarak Yunus Akgün öne çıktı.
İKİ FARKLI AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, "Galatasaray'da Mertens'in yeri dolmadı. Mertens gibi bir oyun aklı olmadı." dedi.
Şansal Büyüka ise, "Bana göre Galatasaray'ın futbol aklı Yunus Akgün. Eğer böyle oynayacaksa bu takımda ne İlkay ne de başkası oynayabilir. Banko Yunus oynar. Rakip savunmanın kalbine giriyor. Adamda bir kere yan pas hiç yok, unutmuş. At yarışındaki atlar gibi kenarları kapatmış, hiç bakmıyor, hep öne oynuyor. Yunus Akgün'e kanatta yazık olmuş, ortada çok daha verimli oynuyor. Bunu devam ettirirse müthiş olur, Galatasaray'a ivme kazandırır." diye konuştu.
YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Yunus Akgün, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.
