10 Şubat
Tottenham-Newcastle
0-036'
10 Şubat
Everton-Bournemouth
0-036'
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
1-036'
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-221'
10 Şubat
Leicester City-Southampton
2-021'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-06'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
0-05'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-021'

Beşiktaş'tan ırkçı pankarta tepki!

Beşiktaş, EuroCup'taki Panionios maçında Yunan taraftarların yaptığı ırkçı ve provokatif pankartı kınayarak sorumluların cezalandırılması için hukuki ve idari girişim başlattığını açıkladı.

calendar 10 Şubat 2026 22:44
Beşiktaş'tan ırkçı pankarta tepki!
Beşiktaş Kulübü, EuroCup'ta oynanan Panionios maçında Yunan taraftarların yaptığı ırkçı pankart nedeniyle açıklama yayınladı.

İşte Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklama;
"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz. "

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
