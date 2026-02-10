10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Dünyaca ünlü futbolcu, sezonu kapattı! "Yıkıldım"

Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu kapattı.

calendar 10 Şubat 2026 11:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünyaca ünlü futbolcu, sezonu kapattı! 'Yıkıldım'
Kariyerine kiralık olarak İngiltere Premier League ekibi Everton'da devam eden Jack Grealish, ayağında oluşan stres kırığı sebebiyle sezonu kapattı.

"SEZONUN BÖYLE BİTMESİNİ İSTEMEZDİM"

İngiliz milli futbolcu, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı:

"Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol bu, yıkıldım. Ameliyat oldum ve artık tamamen dönüşüme odaklanıyorum. Daha fit, daha güçlü ve eskisinden daha iyi döneceğim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok şey ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar harikaydı. Bu kulübü temsil etmeyi seviyorum. Takımı sonuna kadar destekleyeceğim ve en kısa sürede dönmek için her şeyi yapacağım. Tüm bu sevgi için tekrar teşekkürler."

DÜNYA KUPASI RİSKE GİREBİLİR

Ayrıca uzun süreli bu sakatlığın, Grealish'in 2026 Dünya Kupası'nda forma giyme ihtimalini de ciddi şekilde riske sokabileceği bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Everton formasıyla 22 maça çıkan Grealish, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
