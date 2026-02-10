Galatasaray'dan 336 milyon euro ile büyük fark

Türk futbolunun en yüksek kadro değerine ulaşan takımı belli oldu. Galatasaray, 336.85 milyon Euro'luk kadro değeri ile zirvede yer aldı.
Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray'ın en yakın rakibi 236.5 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. Sarı kırmızılı ekip 100 milyon Euro'nun üzerinde fark ile Süper Lig'de 330 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.
30 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ
Sezon başında kadro değeri 300 milyon Euro olan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini 30 milyon Euro artırdı. Sıralamada Beşiktaş 178.5 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor 99.4 milyon Euro ile dördüncü, Başakşehir 71.65 milyon Euro ile beşinci basamağa yerleşti.
15.68 milyon Euro'luk kadro değeri ile son sıraya yerleşen ekip ise Karagümrük oldu.
Süper Lig takımlarının kadro değerleri şu şekilde:
Galatasaray 336.85
Fenerbahçe 236.5
Beşiktaş 178.5
Trabzonspor 99.4
Başakşehir 71.65
Samsunspor 56.78
Göztepe 42.9
Konyaspor 42.65
Rizespor 40.2
Gaziantep 30.3
Kasımpaşa 29.95
Kayserispor 29.95
Gençlerbirliği 28.95
Kocaelispor 26.75
Alanyaspor 24.95
Antalyaspor 23.1
Eyüpspor 16.7
Karagümrük 15.68
