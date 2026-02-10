10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Galatasaray'dan 336 milyon euro ile büyük fark

Galatasaray, 336.85 milyon Euro'luk kadro değeri ile Türk futbolunun en yüksek kadro değerine sahip takımı oldu.

calendar 10 Şubat 2026 10:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Türk futbolunun en yüksek kadro değerine ulaşan takımı belli oldu. Galatasaray, 336.85 milyon Euro'luk kadro değeri ile zirvede yer aldı.

Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray'ın en yakın rakibi 236.5 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. Sarı kırmızılı ekip 100 milyon Euro'nun üzerinde fark ile Süper Lig'de 330 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.

30 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Sezon başında kadro değeri 300 milyon Euro olan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini 30 milyon Euro artırdı. Sıralamada Beşiktaş 178.5 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor 99.4 milyon Euro ile dördüncü, Başakşehir 71.65 milyon Euro ile beşinci basamağa yerleşti.

15.68 milyon Euro'luk kadro değeri ile son sıraya yerleşen ekip ise Karagümrük oldu.

Süper Lig takımlarının kadro değerleri şu şekilde:

Galatasaray 336.85
Fenerbahçe 236.5
Beşiktaş 178.5
Trabzonspor 99.4
Başakşehir 71.65
Samsunspor 56.78
Göztepe 42.9
Konyaspor 42.65
Rizespor 40.2
Gaziantep 30.3
Kasımpaşa 29.95
Kayserispor 29.95
Gençlerbirliği 28.95
Kocaelispor 26.75
Alanyaspor 24.95
Antalyaspor 23.1
Eyüpspor 16.7
Karagümrük 15.68

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
