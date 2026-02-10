10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Christopher Nkunku'dan transfer itirafı

Milan forması giyen ve devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Christopher Nkunku, devre arasında İtalyan ekibinden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

calendar 10 Şubat 2026 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Christopher Nkunku'dan transfer itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milan forması giyen Christopher Nkunku, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nkunku, ocak ayında Milan'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Ara transfer dönemindeki hakkında çıkan transfer haberlerine cevap veren Fransız futbolcu, "Asla ayrılmayı düşünmedim. Menajerim bana tekliflerden bahsetmedi, bu yüzden benim için bunlar sadece söylentiydi. O beni iyi tanıyor. Ondan başka yerlere bakmasını veya diğer kulüplere açık olmasını istemedim çünkü sadece Milan'da oynamaya hazır olmak istedim." dedi.

Transfer haberlerinin kendisini rahatsız edip etmediğine yönelik soruya cevap veren Nkunku, "Benim işimde, herkese dinlerseniz, önemli olan şeylere odaklanamazsınız. Ben nerede olmak istediğimi biliyorum, insanlar konuşsun." yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 28 yaşındaki Nkunku, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.