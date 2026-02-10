10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Badminton Şampiyonasında hedef final!

Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda hedef kadınlarda ve erkeklerde final oynamak.

calendar 10 Şubat 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Badminton Şampiyonasında hedef final!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Badminton Kadın ve Erkek Milli Takımı, Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda finali hedefliyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi kadınlarda ve erkeklerde 12'şer sporcu temsil edecek.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takımın Endonezyalı antrenörü Endra Mulyajaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de badmintonun geliştiğini söyledi.

Badmintonun eskiye kıyasla daha iyi durumda olduğunu anlatan Mulyajaya, "Bundan sonra daha iyi olacağını da umut ediyorum." dedi.

Avrupa Şampiyonası hedeflerinden bahseden Mulyajaya, şunları söyledi:

"İstanbul'da bizim büyük bir turnuvamız var. Ev sahipliğimiz olacak. En iyi şekilde bir sonuç çıkacağına eminim. Hazırlığımızı ona göre yaptık. Kadın kategorisi için umudumuz büyük, finale kadar bekliyorum. Erkek kategorisinde yine final ya da yarı finale kadar çıkacağımızı bekliyorum. Badminton Federasyonuna ve Kastamonu'da bizimle ilgilenen bütün kurumlara da teşekkür etmek istiyorum."

 GENÇ SPORCULAR DA İDDİALI!

Milli badmintoncu Buğra Aktaş ise 19 yaşında olduğunu ve 11 yıldır badminton oynadığını söyledi.

Ablası sayesinde badminton ile tanıştığını anlatan Buğra, "Kendi ülkemizde Erkek ve Kadın Takım Şampiyonası var. Çok büyük bir şans bu. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Federasyonumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sinem Yıldız da 19 yaşında olduğunu anlatarak, "Badminton çok keyifli bir spor. Popülerliğinin ilerleyen süreçlerde daha çok artacağını düşünüyorum. Saha gerektiği için her yerde profesyonel bir şekilde oynanamıyor. Ama gerçekten çok keyif verici bir spor. Bizim asıl hedefimiz tabii ki 2028 olimpiyatları. Bunun için puan turnuvalarına katılmayı hedefliyoruz. En yüksek puanı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.