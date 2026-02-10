10 Şubat
Galatasaray'da rekorların yarısı Okan Buruk'tan!

Galatasaray'da 50 puan barajı geçilen 8 sezonun yarısı Okan Buruk ile geldi.

calendar 10 Şubat 2026 10:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rekorların yarısı Okan Buruk'tan!
Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yola devam ettikçe rekorlar da peş peşe geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 21. hafta sonunda 52 puan topladı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın başında bulunan tecrübeli teknik direktör Okan Buruk, istikrarıyla dikkat çekiyor ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırıyor.

Süper Lig tarihinde, 21. hafta itibarıyla 50 puan ve üzeri puan 8 sezonda yaşandı.

YARISI OKAN BURUK'TAN

Bu rekorların tam yarısı, yani 4 tanesi Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Okan Buruk, görev yaptığı dört sezonda da takımı 21. haftayı 50+ puanla geçmeyi başardı:

2025/26 sezonu 52, 2024/25 sezonu 57 puan (en yüksek), 2023/24 sezonu 54 puan ve 2022/23 sezonu 51 puan topladı.

Bu başarı listesinde Okan Buruk'un en yüksek puanı aldığı 2024/25 sezonu öne çıkıyor.

  • KL
