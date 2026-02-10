10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Fatih Tekke'den taraftarlara mesaj: "Full tribün!"

Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi taraftara mesaj! İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk galibiyetini almanın planlarını yapan Trabzonspor'un hocası "Tribün desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.

calendar 10 Şubat 2026 09:38
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den taraftarlara mesaj: 'Full tribün!'
Karadeniz derbisinde Samsunspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenerek büyük moral bulan Trabzonspor, gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi.

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada evinde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo mavililer, bu performansını Fenerbahçe zaferiyle taçlandırmak istiyor. İstanbul'un üç büyük takımına karşı 833 gündür galibiyet elde edemeyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke takımının bu iç saha performansına güveniyor.

"ZİRVEYE TUTUNURUZ"

Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürmek niyetinde olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, taraftarlara da "Stadı doldurun" mesajı verdi.

F.Bahçe maçının önemine değinen Tekke "Yenersek zirve yarışına tutunuruz. Büyük takım refleksini göstermemiz lazım. Evimizde oynayacağımız bir maçta karşımızda kim olursa olsun kazanmalıyız. Böylesine önemli bir maçta tabii ki en büyük itici gücümüz taraftarımız olacak. Stadı dolduracaklarından şüphem yok" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
