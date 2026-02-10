Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'a konuk olacak!

Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında 11 Şubat Çarşamba günü Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
SaZa Topsporthal'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise, 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Organizasyonun 8'li final turunda Slovenya temsilcisi OK Alpacem Kanal'ı 3-1 ve 3-0'lık setlerle mağlup eden sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmişti.
SaZa Topsporthal'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise, 19 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Organizasyonun 8'li final turunda Slovenya temsilcisi OK Alpacem Kanal'ı 3-1 ve 3-0'lık setlerle mağlup eden sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmişti.