10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

2026 Kış Olimpiyatlarında madalya mücadelesi!

2026 Milano Cortina kış olimpiyatlarında, 11 Şubat Çarşamba günü 7 disiplinde madalya mücadelesi yaşanacak

calendar 10 Şubat 2026 09:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 11 Şubat Çarşamba günü, 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 5. gününde alp disiplini, biatlon, artistik buz pateni, serbest stil kayak, kızak, kuzey kombine ve sürat pateni branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini erkekler süper büyük slalom, biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel, artistik buz pateni buz dansı, serbest stil kayak kadınlar moguls, kızak çift erkekler ve kadınlar, kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre ve sürat pateni erkekler bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve snowboard branşlarında da müsabakalara çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
