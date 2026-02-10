Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'ya tam not!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla alkış aldı.



Siyah-beyazlıların 2 gol yediği mücadelede, yaşananların daha çok genel savunma problemlerinden kaynaklandığı görülürken, Agbadou'nun bireysel performansı öne çıktı. Güçlü fiziğiyle kazandığı ikili mücadeleler ve topları oyuna doğru ve hızlı sokması, 26 yaşındaki stoperin dikkat çeken yönleri arasında yer aldı.



TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ



Agbadou, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Fildişi Sahilli savunmacı, şu ifadeleri kullandı:



"Bu renklerle ilk maçım. Zor bir karşılaşma, güçlü bir reaksiyon ve geriden gelip sonuna kadar savaş. Atmosfer ilk dakikadan son düdüğe kadar inanılmazdı. Enerji, destek ve sevgi için taraftarlara teşekkür ederim. Bu kulüpte ilk adımlarımı atmaktan gurur duyuyorum."



Beşiktaş'ta ilk sınavını veren Emmanuel Agbadou, sergilediği performansla teknik heyetten ve taraftarlardan geçer not aldı.







