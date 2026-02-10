10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Ernest Muçi'den Fenerbahçe motivasyonu! Rekora kilitlendi

Trabzonspor'da 12 gol, 4 asistle skor yükünü sırtlayan oyunculardan olan Arnavut yıldız, bu hafta sonu oynanacak kritik mücadelede bir sezondaki gol rekorunu kırma hedefiyle sahaya çıkacak.

calendar 10 Şubat 2026 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi'den Fenerbahçe motivasyonu! Rekora kilitlendi
Paylaş:



Trabzonspor'da bu sezon lige damga vuran isimlerin başında gelen Ernest Muçi, kariyer rekoruna doğru hızla ilerliyor.

Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Arnavut yıldız, toplamda 12 gol ve 4 asistlik performansıyla takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

Trabzonspor'da adeta yeniden doğan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki iki sezonda oynadığı 61 maçta ürettiği 11 gol, 4 asistlik performansı şimdiden geride bıraktı.

REKORU 13 GOL

Gözünü ise kişisel rekoruna dikti. Muçi, kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına 2023-2024'te Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplam 13 golle ulaşmıştı. Yetenekli oyuncu, bir kez daha ağları havalandırması halinde bu rekoru egale edecek.

Tecrübeli futbolcu, hedefine Fenerbahçe maçında ulaşmayı çok istiyor.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Trabzonspor'da yeniden formunun zirvesine çıkan Ernest Muçi, son oynanan Samsun maçında Onuachu'ya asist yapmış, penaltıdan da bir gol kaydetmişti.

24 yaşındaki on numara, sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
