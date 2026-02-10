Ergin Ataman'ın acı günü

Milli Takım ve Panathinaikos Koçu Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi.



Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.



Gülten Ataman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.



TBF'DEN AÇIKLAMA



TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



