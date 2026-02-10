09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Fatih Tekke'den Muçi baskısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ernest Muçi'nin bonservisinin sezon bitmeden alınması için yönetime talepte bulunuyor.

calendar 10 Şubat 2026 08:27
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin yükselen formu ile mutlu...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kontratta yazan 8.5 milyon euroyu versinler bonservisini alsınlar" demişti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, "Sezon sonunda masaya otururuz" ifadesini kullanmıştı.

Teknik direktör Fatih Tekke ve camia, "Sezon bitmeden bonservis alınırsa Muçi'nin performansı artar, istikrar devam eder" sözleriyle Arnavut futbolcunun bonservisinin hemen alınması için yönetime baskı yapıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
