Fatih Tekke'den Muçi baskısı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin yükselen formu ile mutlu...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kontratta yazan 8.5 milyon euroyu versinler bonservisini alsınlar" demişti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, "Sezon sonunda masaya otururuz" ifadesini kullanmıştı.
Teknik direktör Fatih Tekke ve camia, "Sezon bitmeden bonservis alınırsa Muçi'nin performansı artar, istikrar devam eder" sözleriyle Arnavut futbolcunun bonservisinin hemen alınması için yönetime baskı yapıyor.
