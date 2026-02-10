10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Sergen Yalçın çözüm bulamıyor! Sadece Galatasaray derbisinde kullandı

Beşiktaş, ligde ilk 10 sırada bulunan takımlar arasında 21 haftada en çok gol yiyen 2. ekip oldu. Siyah beyazlılar, geçen sezon aynı dönemde ağlarını 6 kez daha az düşürmüştü. Savunmadaki istikrarsızlık dikkat çekerken Sergen Yalçın, defanstaki krize henüz çare bulamadı. İşte detaylar...

calendar 10 Şubat 2026 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yeni transferleriyle çıktığı Alanyaspor karşısında erken yediği iki golle geriye düşüp sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, defansta yaşadığı krize çare bulamıyor. 

Beşiktaş, bu sezon 21 maçta 37 gol atarken, geçen sezon aynı dönemde attığı 31 golün üzerine çıktı. Ancak siyah beyazlılar, 2024- 25 sezonunda Süper Lig'de ilk 21 maçta kalesinde 21 gol görmüştü.

Bu sezon ise bu sayı 27'ye yükseldi. Sadece 5 karşılaşmada ağlarını düşürmeyen Beşiktaş, 27 sayısıyla ligde en fazla gol yiyen 9. takım oldu.

Bu alanda puan tablosunda ilk 10 sırada ise Gaziantep FK'nın (34) ardından 2. sırada.

SADECE 1 KEZ AYNI DÖRTLÜ OYNADI!

Savunmada ciddi istikrarsızlık yaşayan siyah-beyazlılar, bu sezon sürekli olarak değişime gitse de istediği 4'lüyü bulamadı.

Yalçın'ın ekibi, geride kalan 21 maçta performans düşüklükleri, uyumsuzluk, cezalar, sakatlıklar derken sadece bir defa bir önceki haftanın aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı.

Beşiktaş, 6. haftada Kocaelispor'a karşı sahaya sürdüğü defans hattını bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde de kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
