Bahçeşehir, EuroCup'ta Litvanya deplasmanına çıkacak

Bahçeşehir Koleji, EuroCup grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle 11 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.



KRİTİK MÜCADELE



Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.



Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.



EUROCUP FORMATI



Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.



