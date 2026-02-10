Bahçeşehir, EuroCup'ta Litvanya deplasmanına çıkacak

Bahçeşehir Koleji, EuroCup grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle 11 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.
KRİTİK MÜCADELE
Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.
Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.
EUROCUP FORMATI
Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.
