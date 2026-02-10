09 Şubat
Galatasaray'da Leroy Sane seferberliği

Galatasaray'da sağlık heyeti, Leroy Sane'yi Juventus karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Galatasaray'da Leroy Sane seferberliği
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin tedavisi devam ediyor.

Alman yıldız, tedavisine özel bir program dahilinde devam ediyor. Galatasaray, Sane'yi Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta oynanacak Juventus karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların sağlık heyeti, Sane'yi bu maça yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan 30 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon Galatasaray forması altında 28 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

