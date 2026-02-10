10 Şubat
Gasperini'den, Malen ve VAR yorumu

Roma teknik direktörü Gasperini, 2-0 kazanılan Cagliari maçının ardından yeni transfer Malen ve VAR hakkında açıklamakarda bulundu.

Gasperini'den, Malen ve VAR yorumu
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Cagliari karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda hem maçtan hem de takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, özellikle maçın akışıyla ilgili dikkat çekici bir noktaya vurgu yaptı.

''FUTBOLUN RUHU AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ''

Gasperini, karşılaşmada  VAR'ın hiç devreye girmemesini olumlu bir durum olarak değerlendirdi. "VAR'ın araya girmediği bir maç… ne kadar güzel. Buda demek oluyor ki, hakem sahadaki tüm pozisyonları doğru şekilde gördü. Maçın doğal akışının bozulmaması futbolun ruhu açısından çok önemli. Teknolojinin tamamen karşısında değilim, ancak sürekli müdahaleler oyunu yavaşlatıyor. İdeal olan, hakemin sahada karar verebildiği ve maçın doğal akışının bozulmadığı karşılaşmalardır " diye konuştu. 

Roma'nın hücum hattına da değinen Gasperini, yeni transfer Donyell Mallen için övgü dolu sözler kullandı.

''ÇOK GOL ATABİLİR''

''Malen'in bu ligde çok gol atabilecek özelliklere sahip. Oyuncunun boş alan bulma, savunma arkasına koşu atma ve tempo yükseltme konularında fark yaratıyor'' diye ifade etti ifade etti.

ROMA'NIN LİG PERFORMANSI

Roma, Serie A'nın 24. haftasında evinde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari karşısında yeni transfer Malen'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 46 puan ile 5. sıradaki yerini koruyan başkent ekibi, 3. Napoli'nin yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.

