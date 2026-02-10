10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Beşiktaş'tan Vaclav Cerny iddialarına yalanlama!

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

calendar 10 Şubat 2026 11:07 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Vaclav Cerny iddialarına yalanlama!
Beşiktaş, Çek yıldızı Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.


Kulüpten yapılan açıklamada,

"Fanatik Gazetesi'nde "Beşiktaş'ta Vaclav Cerny krizi" başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny'nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny'nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş forması ile 19 maça çıkan Cerny, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
