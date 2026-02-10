Jose Mourinho için Portekiz Milli Takımı iddiası!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takım hayaline bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından kavuşabilir.



Kariyerinde bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



MOURINHO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI



Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eriyor. ESPN'de yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın ardından Martinez'in de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jose Mourinho'yu göreve getirmeyi düşünüyor.



Portekiz Futbol Federasyonu, Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya teklifte bulunacak.



Sezona Fenerbahçe ile başlayan Jose Mourinho, daha sonra sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından Benfica'nın başına geçmişti. 63 yaşındaki teknik adam, Benfica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.



MOURINHO YERİNE AMORIM



Öte yandan Benfica da Mourinho ile ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından deneyimli teknik adam sonrası için plan yapmaya başladı. ESPN'nin haberine göre, Benfica, Mourinho'nun olası ayrılığında Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'i göreve getirmek istiyor.



