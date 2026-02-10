10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Altınordu'da Yusuf Şimşek sesleri

TFF. 2. Lig'de küme düşme potasından çıkamayan Altınordu, Ender Taş yerine Yusuf Çiçek'i takımın başına getirmek istiyor.

Altınordu'da Yusuf Şimşek sesleri
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-lacivertliler, önceki hafta Altay'daki görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi doğrulayan ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyleyen Yusuf Şimşek, bugün İzmir'e gelerek Altınordu yönetimiyle masaya oturacağını dile getirdi.

Kırmızı-lacivertlilerin son dakika pürüzü yaşanmaması halinde takımın başına Yusuf Şimşek'i getireceği ifade edildi. Altınordu'da bu sezon teknik direktör olarak Namet Ateş ve Ender Traş'tan sonra üçüncü teknik adam olarak Yusuf Şimşek'in görev alması bekleniyor.

Teknik patron Yusuf Şimşek ise bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden Altay'ın başına 4'üncü haftada geçmiş ve 1 puanla devraldığı siyah-beyazlı takımı 18'inci hafta sonunda 21 puana taşıdı. Şimşek önderliğindeki Altay 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alırken, deneyimli çalıştırıcı maç başına 1,3 puan ortalaması yakaladı. Altay'da yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle istifa eden 50 yaşındaki teknik adamın, kalan haftalarda Altınordu'yu kümede tutmak için mücadele vermesi bekleniyor.

Altınordu'nun kümede kalması halinde Yusuf Şimşek'e özel prim vereceği de iddia edildi. Öte yandan Ender Traş, Altınordu'da 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgiyle 0,7 puan ortalaması yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
