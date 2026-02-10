10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Galatasaray HDI Sigorta, Belçika deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde Knack'e konuk olacak.

calendar 10 Şubat 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Belçika deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Knack takımıyla karşılaşacak.

REO Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Wojciech Maroszek (Polonya) ve Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılıların grupta 2'şer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor.

Belçika ekibi ise B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
