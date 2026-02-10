10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Dallas merkezli yatırım grubu, Cuban ile Mavs'i geri almak istiyor

Kimliği açıklanmayan bir Dallas merkezli yatırım grubunun, Dallas Mavericks'i mevcut takım yöneticisi Patrick Dumont'tan geri satın almak amacıyla Mark Cuban ile ortaklık kurmak istediği öğrenildi.

calendar 10 Şubat 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dallas merkezli yatırım grubu, Cuban ile Mavs'i geri almak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kimliği açıklanmayan bir Dallas merkezli yatırım grubunun, Dallas Mavericks'i mevcut takım yöneticisi Patrick Dumont'tan geri satın almak amacıyla Mark Cuban ile ortaklık kurmak istediği öğrenildi.

Bu bilgi, NBA kulisleriyle tanınan gazeteci Marc Stein tarafından aktarıldı.

Dumont'a yakın bir kaynak, Stein'a yaptığı açıklamada, "Aile, kulübün geleceği ve Cooper Flagg dönemi konusunda heyecanını koruyor," ifadelerini kullandı.

Mark Cuban, Dallas Mavericks'in çoğunluk hissesini Ocak 2000'de emlak milyarderi Ross Perot Jr.'dan 285 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Cuban'ın sahipliği döneminde Mavericks, NBA'in istikrarlı playoff takımlarından biri hâline geldi ve kulüp, 2010-11 sezonunda tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.

Cuban, Aralık 2023'te kulübün çoğunluk hisselerini yaklaşık 3,5 milyar dolar karşılığında Miriam Adelson ile Sivian ve Patrick Dumont'a sattı.

Satış sonrası Cuban'ın basketbol operasyonlarının kontrolünü elinde tutacağı öngörülüyordu ancak çoğunluk hissesini devretmesinin ardından bu sorumluluklardan da vazgeçtiği bildirildi. Cuban hâlen kulüpte yüzde 27'lik azınlık hissesiyle ortak konumunda bulunuyor.

Şubat 2025'te, dönemin Dallas başkanı ve basketbol operasyonları yöneticisi Nico Harrison, Patrick Dumont'un onayıyla Luka Doncic'in takas edildiği tartışmalı bir hamleye imza atmıştı.

Cuban, Doncic'in takımdan ayrılmasının ardından sorumluluğu üstlenmiş ve "orada olmayarak insanları hayal kırıklığına uğrattım" ifadelerini kullanmıştı.

Mavericks, 2025-26 sezonuna 3 galibiyet – 8 mağlubiyetle başlamasının ardından Kasım 2025'te Nico Harrison ile yollarını ayırdı.

Doncic takasının ana parçası olan Anthony Davis ise geçtiğimiz salı günü Charlotte Hornets'ın da dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla Washington Wizards'a gönderildi.

Dallas Mavericks, şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor ve son play-in turnuvası biletinin sahibi Portland Trail Blazers'ın beş maç gerisinde bulunuyor.

Öte yandan Mavericks, 2027 ile 2030 yılları arasındaki birinci tur draft haklarını kontrol edemiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.