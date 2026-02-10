Kimliği açıklanmayan bir Dallas merkezli yatırım grubunun, Dallas Mavericks'i mevcut takım yöneticisi Patrick Dumont'tan geri satın almak amacıyla Mark Cuban ile ortaklık kurmak istediği öğrenildi.



Bu bilgi, NBA kulisleriyle tanınan gazeteci Marc Stein tarafından aktarıldı.



Dumont'a yakın bir kaynak, Stein'a yaptığı açıklamada, "Aile, kulübün geleceği ve Cooper Flagg dönemi konusunda heyecanını koruyor," ifadelerini kullandı.



Mark Cuban, Dallas Mavericks'in çoğunluk hissesini Ocak 2000'de emlak milyarderi Ross Perot Jr.'dan 285 milyon dolar karşılığında satın almıştı.



Cuban'ın sahipliği döneminde Mavericks, NBA'in istikrarlı playoff takımlarından biri hâline geldi ve kulüp, 2010-11 sezonunda tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.



Cuban, Aralık 2023'te kulübün çoğunluk hisselerini yaklaşık 3,5 milyar dolar karşılığında Miriam Adelson ile Sivian ve Patrick Dumont'a sattı.



Satış sonrası Cuban'ın basketbol operasyonlarının kontrolünü elinde tutacağı öngörülüyordu ancak çoğunluk hissesini devretmesinin ardından bu sorumluluklardan da vazgeçtiği bildirildi. Cuban hâlen kulüpte yüzde 27'lik azınlık hissesiyle ortak konumunda bulunuyor.



Şubat 2025'te, dönemin Dallas başkanı ve basketbol operasyonları yöneticisi Nico Harrison, Patrick Dumont'un onayıyla Luka Doncic'in takas edildiği tartışmalı bir hamleye imza atmıştı.



Cuban, Doncic'in takımdan ayrılmasının ardından sorumluluğu üstlenmiş ve "orada olmayarak insanları hayal kırıklığına uğrattım" ifadelerini kullanmıştı.



Mavericks, 2025-26 sezonuna 3 galibiyet – 8 mağlubiyetle başlamasının ardından Kasım 2025'te Nico Harrison ile yollarını ayırdı.



Doncic takasının ana parçası olan Anthony Davis ise geçtiğimiz salı günü Charlotte Hornets'ın da dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla Washington Wizards'a gönderildi.



Dallas Mavericks, şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor ve son play-in turnuvası biletinin sahibi Portland Trail Blazers'ın beş maç gerisinde bulunuyor.



Öte yandan Mavericks, 2027 ile 2030 yılları arasındaki birinci tur draft haklarını kontrol edemiyor.



