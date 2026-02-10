Arda Kardeşler'den menajerlik kararı

Süper Lig'in tartışılan isimlerinden olan ve Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından hakemlik kariyerine nokta koyan Arda Kardeşler, yeşil sahalara farklı bir rolle geri dönüyor. Kardeşler, profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etme kararı aldı.



HAKEMLİK KARİYERİNİ NOKTALADI



Süper Lig'de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen Arda Kardeşler için Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından gelen tepkiler ve hakemlik camiasındaki sıcak gelişmeler üzerine Kardeşler, "düdüğünü asma" kararı alarak profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırmıştı.



YENİ KARİYER: MENAJERLİK



Hakemlik sonrası ne yapacağı merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı. Edinilen bilgilere göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek.



"BENİ HEDEF GÖSTERDİ, ÜZÜLDÜM"



Trabzonspor-Gaziantep maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert eleştirilerde bulunduğu hakem Arda Kardeşler, HT Spor'a konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." [Ajansspor]



