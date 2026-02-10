10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Arda Kardeşler'den menajerlik kararı

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası düdüğünü asan hakem Arda Kardeşler, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Kardeşler, menajerlik yapacak.

Süper Lig'in tartışılan isimlerinden olan ve Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasının ardından hakemlik kariyerine nokta koyan Arda Kardeşler, yeşil sahalara farklı bir rolle geri dönüyor. Kardeşler, profesyonel kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etme kararı aldı.

HAKEMLİK KARİYERİNİ NOKTALADI

Süper Lig'de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen Arda Kardeşler için Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi bardağı taşıran son damla oldu. Maçın ardından gelen tepkiler ve hakemlik camiasındaki sıcak gelişmeler üzerine Kardeşler, "düdüğünü asma" kararı alarak profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırmıştı.

YENİ KARİYER: MENAJERLİK

Hakemlik sonrası ne yapacağı merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı. Edinilen bilgilere göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek.

"BENİ HEDEF GÖSTERDİ, ÜZÜLDÜM"

Trabzonspor-Gaziantep maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert eleştirilerde bulunduğu hakem Arda Kardeşler, HT Spor'a konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." [Ajansspor]

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
