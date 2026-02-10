Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunu önemli ölçüde yenilerken kaleci hattında da kritik hamleler yaptı.
Siyah-beyazlılar, Mert Günok ile yollarını ayırmasının ve Ersin Destanoğlu'nun performansının tartışma konusu olmasının ardından kaleye takviye gerçekleştirdi. Kara Kartal, Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
İLK HEDEF GOLLINI'YDİ
Kaleci transferi için birçok isimle temas kuran Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Devis Vasquez'den önce yine Roma forması giyen Pierluigi Gollini için girişimde bulunduğu öğrenildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde 30 yaşındaki kaleci için Roma'ya resmi teklif yaptı, ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti.
GASPERINI'DEN GOLLINI AÇIKLAMASI
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos maçı sonrası Gollini hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gasperini, Atalanta döneminde de birlikte çalıştığı deneyimli kaleci için şunları söyledi:
"Gollini iyi antrenman yaptı. Onunla sorunlarım vardı ve onu artık görmek istemiyordum; aslında onun da benimle sorunları vardı. Onu burada olgunlaşmış ve gelişmiş halde buldum. Bu süre boyunca gerçekten çok iyi çalıştı."
Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Pierluigi Gollini
Ara transfer döneminde Roma forması giyen kaleci Devis Vasquez'i transfer eden Beşiktaş'ın, Kolombiyalı kaleciden önce aynı takımda forma giyen Pierluigi Gollini'yi istediği ancak ret cevabı aldığı öğrenildi.
Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunu önemli ölçüde yenilerken kaleci hattında da kritik hamleler yaptı.
