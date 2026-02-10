10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Pierluigi Gollini

Ara transfer döneminde Roma forması giyen kaleci Devis Vasquez'i transfer eden Beşiktaş'ın, Kolombiyalı kaleciden önce aynı takımda forma giyen Pierluigi Gollini'yi istediği ancak ret cevabı aldığı öğrenildi.

calendar 10 Şubat 2026 14:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta transfer gerçeği: Pierluigi Gollini
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, kadrosunu önemli ölçüde yenilerken kaleci hattında da kritik hamleler yaptı.

Siyah-beyazlılar, Mert Günok ile yollarını ayırmasının ve Ersin Destanoğlu'nun performansının tartışma konusu olmasının ardından kaleye takviye gerçekleştirdi. Kara Kartal, Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

İLK HEDEF GOLLINI'YDİ

Kaleci transferi için birçok isimle temas kuran Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Devis Vasquez'den önce yine Roma forması giyen Pierluigi Gollini için girişimde bulunduğu öğrenildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde 30 yaşındaki kaleci için Roma'ya resmi teklif yaptı, ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti.

GASPERINI'DEN GOLLINI AÇIKLAMASI

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos maçı sonrası Gollini hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gasperini, Atalanta döneminde de birlikte çalıştığı deneyimli kaleci için şunları söyledi:

"Gollini iyi antrenman yaptı. Onunla sorunlarım vardı ve onu artık görmek istemiyordum; aslında onun da benimle sorunları vardı. Onu burada olgunlaşmış ve gelişmiş halde buldum. Bu süre boyunca gerçekten çok iyi çalıştı."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.