İbrahim Hacıosmanoğlu: 'O hakemlerle yollarımızı ayırdık'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



"YOLLARIMIZI AYIRDIK"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık." dedi.



Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için vargücümüzle çalışıyoruz. Türk futbol ailesinin paydaşlarına geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz." diye konuştu.



İbrahim Hacıosmanoğlu, "FIFA hakemlerimiz, geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak." dedi.



"BU YIL SAYI ARTACAK"



Hacıosmanoğlu, son olarak, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." sözlerini sarf etti.



SÜPER LİG'DE KADIN HAKEM



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise önümüzdeki dönemde Süper Lig'de kadın hakemlerin görev alabileceğini söyledi.



Ferhat Gündoğdu, "Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız olumsuz gelişmeler, hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı. Bu zorlu süreci, Türk gençliğine ve hakemlerimize duyduğumuz güvenle yönettik." dedi.



Sözlerine devam eden Gündoğdu, "Önümüzdeki sezon için hakem havuzumuzu büyütecek ve güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.



Ferhat Gündoğdu, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.



BAKAN BAK'IN SÖZLERİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende şu konuşmayı yaptı:



"Pırıl pırıl gençler var. Bu atmosferi görünce umutlandım. Hakemlerimiz, FIFA kokartı takacaklar.



Futbol, tüm dünyayı kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Tüm dünyanın konuştuğu, hakemlerin verdiği kararlar çerçevesinde, özellikle sosyal medya çıktıktan sonra yorumların yapıldığı bir ortam. Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Herkes bunu bekliyor. Olimpiyat'a, Dünya Kupası'na bakın her şey adalet. Yapılan işin doğru olduğunu, adaletin gerçekleştiğini görünce seyircisi, futbolcusu, yöneticisi saygı duyuyor. En önemli mühür ve gerçek bu. Tılsımlı söz. V



erdiğiniz kararlarda vicdanen adaleti tesisi ettiğinize inanıyorsanız sorun yok. Kasıt varsa, eyyam varsa, başka bir şey varsa sorun var demektir.



Hakemlerimiz zor bir süreçten geçtiler. Süreç içinde destek verdik, toparlandılar. Futbol Federasyonu başkanımızın dirayeti, desteklerle bir türbülanstan çıktı Türk hakemliği. Kenetlenme, güçlü olma zamanı. Genç yürekler, genç hakemler iyi eğitildi, daha doğru karar verecekleri, işin iyi yapacaklarına inanıyoruz. Bu iş profesyonel. Daha çok maç izlemek gerekiyor, hakem yorumlarını takip etmek, seminerleri izlemek gerekiyor. Kondisyonumuzun iyi olması gerekiyor. Duygularımızı, algılarımızı, hislerimizi ortaya koymalıyız. Sahanın içinde hakim sizsiniz. Oraya hakim olmak için kondisyon, motivasyon gerekiyor. Bu işe kendinizi tamamen vermeniz gerekiyor.



Ben de hakemlik yaparken çok önemserdim, 14-16, minik takım maçı bile olsa çok önemserdim. Oyunculara saygı duyardım. Oyunun daha çok oynanması için çaba gösterirdim. Onu tesis edince size saygı duyuyorlar. Birçok yönetici, seyirci 'Ahmet, Mehmet gelsin' der. Siz karakterinizi ortaya koyuyorsunuz; hakim, lider bizi diyorsunuz. Biz size inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu bir süreç.



Başkanımıza dirayetinden, genç hakemlere güveninden dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor. Hata var mı, var. Kasıt olmaması lazım. En önemli şey bu. Milyonlar bunlardan etkileniyor. Bizi sokaktaki adam çağırıyor, soruyor. Bu bir yaşam tarzı, hayat tarzı. Bu işin yürümesinden en önemli ögelerden birisi sizsiniz. Bize size güveniyoruz, inanıyoruz."



YASADIŞI BAHİS



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Yasadışı bahisle mücadele, en önemli işlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar çerçevesinde eylem planını ortaya koyduk. Süreç devam ediyor. Kime giderse gitsin devam edecek. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım, vatanını seven, futbolu hizmet eden genç, yürekli hakemler lazım. Biz bunu istiyoruz."



