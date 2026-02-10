10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Johannes Hoesflot Klaebo 7. altın madalya

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kayaklı koşu erkekler sprint klasik finalinde birinci olarak kariyerindeki 7. olimpiyat altın madalyasını kazandı

calendar 10 Şubat 2026 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 16:53
Johannes Hoesflot Klaebo 7. altın madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler sprint klasik kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Finaldeki 3 dakika 39.74 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalyayı boynuna taktı. Klaebo, erkekler 10+10 kilometre skiatlondaki galibiyetinin ardından Milano-Cortina 2026'da ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

ABD'li Ben Ogden, 0.87 saniye farkla gümüş, Norveçli Oskar Opstad Vike ise 6.81 saniye geride bronz madalyanın sahibi oldu.

 KLAEBO REKORA YAKLAŞTI

Olimpiyat kariyerindeki altın madalya sayısını 7'ye çıkaran Klaebo, Milano-Cortina 2026'da tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı.

Klaebo, bir olimpiyat şampiyonluğu daha elde etmesi halinde Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan (8) sporcusu rekoruna ortak olacak.

Norveçli sporcu, PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de 2 altın, birer gümüş ve bronz, Milano-Cortina 2026'da ise şu ana kadar 2 altın olmak üzere kariyerinde 9 olimpiyat madalyası kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.