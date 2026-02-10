Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile SMS Grup İnşaat arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk ve davetliler katıldı.
Fenerbahçe sponsorluk anlaşmasını duyurdu!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile SMS Grup İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Fenerbahçe
