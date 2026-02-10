Beşiktaş'a transfer olan Murillo, ortalığı karıştırdı!

Olympique de Marseille'de sular durulmuyor. Paris Saint-Germain karşısında alınan ağır yenilginin ardından kulüp içinde krizin derinleştiği, özellikle teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kış transfer döneminin sonundaki kararlarının soyunma odasında ciddi rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.



Fransız basınına göre krizin merkezindeki isimlerden biri ise Panamalı futbolcu Amir Murillo.



MURILLO KARARI BARDAĞI TAŞIRDI



Marsilya, ara transfer döneminde kadrosuna Quinten Timber, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi ve Ethan Nwaneri'yi katarken; birçok isimle de yollarını ayırdı. Ancak Murillo'nun durumu diğer ayrılıklardan farklı yankı uyandırdı.



Panamalı futbolcu, kış transfer döneminin son günlerinde De Zerbi tarafından kadro dışı bırakıldı, ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Bu kararın, Marsilya soyunma odasında duygusal kırılmalara yol açtığı iddia edildi.



L'Equipe'in haberine göre De Zerbi'nin, Murillo'yu "yeterince istekli olmadığı" gerekçesiyle A takımdan düşürmesi, bazı oyuncular tarafından sert ve adaletsiz bulundu. Haberde, Murillo'nun bu şekilde dışlanmasının takım içindeki dengeleri sarstığı ve teknik heyete karşı güven kaybı oluşturduğu belirtildi.



"ŞAŞIRMAMAK GEREKİR!"



Bir gözlemci, yaşananları şu sözlerle özetledi:



"Oyuncularına böyle davranırsan, soyunma odasının seni yalnız bırakmasına şaşmamak gerekir."



Haberde, benzer yaklaşımın daha önce Neal Maupay ve yaz döneminde ayrılığa zorlandığı belirtilen Adrien Rabiot için de geçerli olduğu hatırlatıldı.







