Beşiktaş'a transfer olan Murillo, ortalığı karıştırdı!

Amir Murillo'nun kadro dışı bırakılıp Beşiktaş'a transfer olması, Marsilya soyunma odasında teknik direktör Roberto De Zerbi'ye karşı tepkiyi artırdı.

calendar 10 Şubat 2026 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a transfer olan Murillo, ortalığı karıştırdı!
Olympique de Marseille'de sular durulmuyor. Paris Saint-Germain karşısında alınan ağır yenilginin ardından kulüp içinde krizin derinleştiği, özellikle teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kış transfer döneminin sonundaki kararlarının soyunma odasında ciddi rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Fransız basınına göre krizin merkezindeki isimlerden biri ise Panamalı futbolcu Amir Murillo. 

MURILLO KARARI BARDAĞI TAŞIRDI 

Marsilya, ara transfer döneminde kadrosuna Quinten Timber, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi ve Ethan Nwaneri'yi katarken; birçok isimle de yollarını ayırdı. Ancak Murillo'nun durumu diğer ayrılıklardan farklı yankı uyandırdı.

Panamalı futbolcu, kış transfer döneminin son günlerinde De Zerbi tarafından kadro dışı bırakıldı, ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Bu kararın, Marsilya soyunma odasında duygusal kırılmalara yol açtığı iddia edildi.

L'Equipe'in haberine göre De Zerbi'nin, Murillo'yu "yeterince istekli olmadığı" gerekçesiyle A takımdan düşürmesi, bazı oyuncular tarafından sert ve adaletsiz bulundu. Haberde, Murillo'nun bu şekilde dışlanmasının takım içindeki dengeleri sarstığı ve teknik heyete karşı güven kaybı oluşturduğu belirtildi.

"ŞAŞIRMAMAK GEREKİR!"

Bir gözlemci, yaşananları şu sözlerle özetledi: 

"Oyuncularına böyle davranırsan, soyunma odasının seni yalnız bırakmasına şaşmamak gerekir."

Haberde, benzer yaklaşımın daha önce Neal Maupay ve yaz döneminde ayrılığa zorlandığı belirtilen Adrien Rabiot için de geçerli olduğu hatırlatıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
