TFF, 23. hafta programını açıkladı. Ramazan Ayı nedeniyle ligde maç saatlerinde değişiklik yapıldı."Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."