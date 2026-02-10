10 Şubat
TFF, 23. hafta programını açıkladı

TFF, 23. hafta programını açıkladı. Ramazan Ayı nedeniyle ligde maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

calendar 10 Şubat 2026 15:44 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF, 23. hafta programını açıkladı. Ramazan Ayı nedeniyle ligde maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."



