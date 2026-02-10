10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Edirne'de anlamlı şampiyona!

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden güreşçiler için, Edirne'de şampiyona düzenlendi

calendar 10 Şubat 2026 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirne'de anlamlı şampiyona!
Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden güreşçiler anısına şampiyona düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciğince Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen "Edirne 2. Deprem Şehitlerimizi Anma 15 Yaş Altı Erkekler Güreş Şampiyonası"na 120 sporcu katıldı.

İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremde şehit olan güreşçileri rahmetle andıklarını söyledi.

ADLARINI YAŞATABİLMEK

Şampiyonayı ikinci kez düzenlediklerini hatırlatan Delen, "Rahmetli şampiyonlarımızın adını yaşatmak ve onları anmak için bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Güreş camiası vefalı bir camiadır. Biz de uzakta olsak bile kalben yakın olduğumuzu göstermek istedik. Onların isimlerini yaşatarak gelecek nesillere tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Delen, genç güreşçilerin Türkiye şampiyonaları öncesi böyle bir organizasyona katılmalarının, onlara teknik açıdan katkı sağladığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarında yapıldığı şampiyonanın sonunda lokma dağıtıldı.

