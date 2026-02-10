10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Bengisu Avcı'dan bir rekor daha

Rekortmen yüzücü Bengisu Avcı'dan yeni masterler Türkiye rekoru

calendar 10 Şubat 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bengisu Avcı'dan bir rekor daha
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinin açıklamasına göre, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk unvanına sahip Bengisu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki şampiyonada 30 artı yaş kategorisinde yarıştı.

Milli sporcu, 35 ülkeden 25 bin sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, ilk üç günde 30 artı yaşta bir altın, 2 gümüş madalya aldı.

İlk gün 5 bin metre serbestte birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, sonrasında 200 metre karışıkta 2.49.12 ve 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ile gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yarıştığı 100 metre kurbağalamada 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bengisu Avcı, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.

Oyunlar, 14 Şubat'ta sona erecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
