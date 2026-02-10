10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Atilla Karaoğlan, düzenlenen kokart töreninde açıklama yaptı

FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Türkiye Futbol Federasyon'un düzenlediği Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Şubat 2026 19:26 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 19:37
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, "Hakemlik çok önemli bir olgu. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Hakem gelişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören sonrası FIFA Kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakemliğin çok önemli bir olgu olduğunu ifade eden Karaoğlan, "2026 yılında FIFA Kokartı takmaya hak kazanmış hakemler olarak buradayız. Sizlerle bir araya geldik. Bizim için güzel bir duygu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah buradaki sinerjiyle birlikte sezonun geri kalanında hem Türkiye'de liglerde başarılarımızın artarak devam edeceğini umut ediyorum. Aynı zaman FIFA Kokartı takmayı hak eden arkadaşlarıma da uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." 

- Hakemlik çok önemli bir olgu.

"Hakemlik çok önemli bir olgu. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Hakem gelişimi çok uzun yıllara dayanıyor. Bir hakemin Süper Lig seviyesinde maç yönetebilmesi için büyük emek gerekiyor.

"Ben 2004 yılında hakemliğe başladım. Süper Lig'e ise 2019 yılında çıktım. Çok uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda Süper Lig'de görev alıyoruz ancak geriden gelen çok güçlü bir ordu var. Genç kardeşlerimiz var. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onların tecrübelerini artırarak bizim seviyemizde maç yönetebilmeleri ve bizden bayrağı devralmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz."

"Futbol federasyonumuzun ve Merkez Hakem Kurulumuzun bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Genç kardeşlerimizin çok önemli maçlarda görev alacaklarına umut ediyorum ve buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
