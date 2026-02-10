10 Şubat
Muhammed Salah için flaş transfer iddiası

N'Golo Kante ve Karim Benzema gibi iki yıldız ismi kaybeden Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al-Ittihad'ın, Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Muhammed Salah için temaslara geçtiği öne sürüldü.

10 Şubat 2026 19:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Muhammed Salah için flaş transfer iddiası
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Premier Lig devinde teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşulan Muhammed Salah'ın, uzun süredir kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye sıcak baktığı iddia ediliyordu.

Fransız basınından Foot Mercato, bu söylentileri güçlendiren dikkat çekici bir haber yayımlayarak Al-Ittihad'ın Salah transferi için resmi adımlar attığını yazdı.

KANTE VE BENZEMA'NIN AYRILIĞI GÜCÜ AZALTTI

Bilindiği gibi Al-Ittihad, ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye, Karim Benzema'yı ise ligdeki rakibi Al Hilal'e kaptırmıştı.

Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Suudi ekibi, bu ayrılıkların ardından Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi ve Monaco'dan George Ilenikhena'yı kadrosuna katmıştı.

MOUSSA DIABY DE AVRUPA'YA DÖNEBİLİR

Yapılan takviyelere rağmen kadro kalitesinde düşüş yaşayan Al-Ittihad'da, birçok Avrupa devinin ilgisini çeken Moussa Diaby'nin de yeniden Avrupa futboluna dönme ihtimali bulunuyor.

SALAH İÇİN RESMİ TEMAS İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin ardından ses getirecek bir hamle yapmayı hedefleyen Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah transferi için harekete geçtiği ve oyuncu cephesiyle resmi görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

FABINHO İLE TEKRAR AYNI FORMAYI GİYEBİLİR

Salah'ın, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Fabinho'nun da formasını giydiği Al-Ittihad'a transfer fikrine nasıl baktığı henüz netlik kazanmış değil.

Ancak sezon başında Liverpool ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen eski performansından uzak kalması ve kulüp içindeki sıkıntılar, Mısırlı yıldızı Suudi Arabistan seçeneğine daha da yaklaştırıyor.

BU SEZON SALAH

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla toplam 25 resmi maçta forma giyerken; 6 gol-6 asistlik katkı verdi.

