10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Petkimspor, Avrupa'da liderlik için parkeye çıkıyor

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen Aliağa Petkimspor 11 Şubat Çarşamba günü son grup maçında Peristeri'yi ağırlayacak

calendar 10 Şubat 2026 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor, Avrupa'da liderlik için parkeye çıkıyor
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen Aliağa Petkimspor 11 Şubat Çarşamba günü son grup maçında kendisi gibi finallere adını yazdıran Peristeri'yi liderlik biletini almak için ağırlayacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

SAHA AVANTAJI İÇİN

Grupta oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan iki ekipten son maçı kazanan takım lider olarak çeyrek finale yükselip saha avantajını eline geçirecek. Yunan ekibini ilk maçta deplasmanda 21 sayı farkla 82-61 yenen Türk temsilcisi her türlü galibiyette grup lideri olarak adını son 8'e yazdıracak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Petkimspor rakibine yenilirse ise grup ikincisi olarak çeyrek finale kalacak. Petkim, çeyrek finalde M Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Bilbao Basket veya PAOK'la eşleşecek.

İzmir ekibi mücadeleyi kazanıp liderliğini korursa çeyrek finalde M Grubu'nun ikincisi, ikinci olursa ise lideriyle oynayacak. Bu grupta İspanyol ekibi Bilbao Basket 5'te 5 yaparak liderliği çok büyük oranda garantiledi. Bu sezon Europe Cup'ta oynadığı toplam 11 maçın 10'unu kazanan Bilbao, son maçta konuk olacağı 4 galibiyeti olan PAOK'u ilk maçta 22 sayı farkla 95-73 yenerek ikili averaj üstünlüğünü de büyük oranda eline geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
