10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Aras Kargo'dan AFAD çalışanlarına büyük jest

Aras Kargo Spor Kulübü, 6 Şubat'ın yıl dönümünde AFAD çalışanlarını ağırladı.

calendar 10 Şubat 2026 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aras Kargo'dan AFAD çalışanlarına büyük jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aras Kargo Spor Kulübü, 7 Şubat Cumartesi günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit'le oynanan voleybol karşılaşmasında İzmir AFAD çalışanlarını tribünde ağırladı.

Aras Kargo Spor Kulübü, 7 Şubat Cumartesi günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit ile oynanan karşılaşmada 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir AFAD çalışanlarını ağırladı. Zorlu afet dönemlerinde bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışanlar, karşılaşmayı tribünden takip ederek voleybol heyecanına ortak oldu. Karşılaşma öncesinde Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, bu zorlu süreçlerde gösterdikleri emek ve özveri için AFAD temsilcilerine teşekkür ederek, günün anısına AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci'ye teşekkür plaketi takdim etti.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE, BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı, Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aras Kargo Spor Kulübü olarak sahaya çıktığımız her maçta yalnızca sportif bir mücadele vermiyoruz; aynı zamanda toplumsal sorumluluğu, ortak hafızayı ve birlik beraberlik hissiyatını yaşatmayı önemsiyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anarken, o zorlu günlerde ortaya çıkan dayanışma ruhunun bugün de canlı tutulmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. İzmir AFAD çalışanlarını bu anlamlı günde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz çünkü inanıyoruz ki spor; iyileştirici ve birleştirici gücüyle gerçek anlamını buluyor. Aras Kargo Spor Kulübü olarak, bu dayanışma kültürünü sahalardan hayata taşımayı sürdüreceğiz."

Maçın onur konuğu olarak AFAD çalışanları adına konuşan AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, "Böylesine anlamlı bir günde hatırlanmak ve voleybolun coşkusuna dahil edilmek bizler için moral kaynağı oldu. Aras Kargo Spor Kulübü'ne bu ince düşünceleri ve nazik davetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.