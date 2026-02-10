Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için haklı çıktı!

Galatasaray'da yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Uğurcan Çakır performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.
Geçen sezon 21 maçta 22 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu sezon aynı grafiğinde ise kalesinde sadece 14 gol gördü.
SORU İŞARETLERİNİ SİLDİ
Muslera sonrası dönem için soru işaretleri ister istemez oluşurken Uğurcan Çakır hepsini silmeyi başardı.
ZİRVEDE YER ALIYOR
Birçok istatistik alanında zirvede ya da zirve yarışında bulunuyor.
Önlenen gol sayısında Mateusz Lis'in ardından ikinci sırada bulunan Uğurcan yüksek pas isabetiyle ise zirvede yer aldı.
"OYUN KURUCU KALECİ"
Maç başına 29 isabetli pas veren tecrübeli file bekçisi modern futbolun gerektirdiği "oyun kurucu kaleci" tanımını da doldurdu.
11 GOLE İZİN VERDİ
21 haftanın 18'inde ilk 11'de oynayan Uğurcan sadece 11 gole izin verdi.
EDERSON'A ONAY VERMEDİ
Yaz transfer döneminin önemli bölümünde Ederson'la ilgilenen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Aydın Özbek, Brezilyalı oyuncunun maliyetini bir türlü onaylamamıştı.
İlk etapta bonuslarla birlikte 9 milyon Euro bekleyen Ederson için 6 milyon Euro'lara inilmesini bekleyen Başkan devamında transfere bizzat dahil olmuştu.
UĞURCAN KADROYA KATILDI
Trabzonspor'la masaya oturan Başkan Özbek, Uğurcan için rekor bonservis bedeli ödemiş ve tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmıştı.
DURSUN ÖZBEK'İ HAKLI ÇIKARDI
Uğurcan performansıyla sadece takımı sırtlamakla kalmadı aynı zamanda Başkan Özbek'in ısrarını da haklı çıkardı.
