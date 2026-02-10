10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için haklı çıktı!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır kurtarışları ve oyun kurulumuna katkısıyla birçok istatistikte zirve yarışına girerken, başkan Dursun Özbek'in ısrarını boşa çıkarmadı.

Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için haklı çıktı!
Galatasaray'da yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Uğurcan Çakır performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Geçen sezon 21 maçta 22 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu sezon aynı grafiğinde ise kalesinde sadece 14 gol gördü.

SORU İŞARETLERİNİ SİLDİ

Muslera sonrası dönem için soru işaretleri ister istemez oluşurken Uğurcan Çakır hepsini silmeyi başardı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Birçok istatistik alanında zirvede ya da zirve yarışında bulunuyor.

Önlenen gol sayısında Mateusz Lis'in ardından ikinci sırada bulunan Uğurcan yüksek pas isabetiyle ise zirvede yer aldı.

"OYUN KURUCU KALECİ"

Maç başına 29 isabetli pas veren tecrübeli file bekçisi modern futbolun gerektirdiği "oyun kurucu kaleci" tanımını da doldurdu.

11 GOLE İZİN VERDİ

21 haftanın 18'inde ilk 11'de oynayan Uğurcan sadece 11 gole izin verdi.



EDERSON'A ONAY VERMEDİ

Yaz transfer döneminin önemli bölümünde Ederson'la ilgilenen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Aydın Özbek, Brezilyalı oyuncunun maliyetini bir türlü onaylamamıştı.

İlk etapta bonuslarla birlikte 9 milyon Euro bekleyen Ederson için 6 milyon Euro'lara inilmesini bekleyen Başkan devamında transfere bizzat dahil olmuştu.

UĞURCAN KADROYA KATILDI

Trabzonspor'la masaya oturan Başkan Özbek, Uğurcan için rekor bonservis bedeli ödemiş ve tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmıştı.

DURSUN ÖZBEK'İ HAKLI ÇIKARDI

Uğurcan performansıyla sadece takımı sırtlamakla kalmadı aynı zamanda Başkan Özbek'in ısrarını da haklı çıkardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
