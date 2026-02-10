10 Şubat
Göztepe kulüp ekonomisinde de zirveye çıktı

calendar 10 Şubat 2026 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe kulüp ekonomisinde de zirveye çıktı
Süper Lig'de 21'inci hafta sonunda 40 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe'nin ekonomik tablosu tüm takımları geride bıraktı.

Son 6 ayda Romulo, Emersonn, Tijanic, Olaitan ve Ahmed Ildız gibi isimleri büyük karla satan Göztepe transferde ise büyük paralar harcamadan hem nokta atışı isimlere yöneldi hem de geleceğe yatırım yaptı.

22 MİLYON EURO ÜZERİNDE KAR!

Göztepe, sattığı ve aldığı oyunculardan toplamda 22 milyon 400 bin Euro kar elde ederek Süper Lig'in oyuncu alış ve satışından en çok gelir elde eden takımı oldu.

Göztepe yaz döneminde Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon Euro, Emersonn'u da Fransız temsilcisi Toulouse'a 3 milyon Euro'ya verdi. Ara dönemde ise ilk olarak Ahmed Ildız'la yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli futbolcuyu 15 milyon TL karşılığında sattı. Son olarak yaz döneminde Fransa'nın Grenoble takımından 850 bin Euro'ya alınan Beninli orta saha Olaitan'ı Beşiktaş'a uğurlayan yönetim, 23 yaşındaki oyuncudan 5+1 milyon Euro gelir sağladı.

EN AZ MAAŞ ÖDEYEN KULÜP

Kurduğu genç kadroyla son iki sezondur Süper Lig'de Avrupa kupalarını zorlayan Göztepe, ortalama oyuncu maaşı da en düşük kulüp olarak göze çarptı. Puan tablosunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından dördüncü sırada bulunan İzmir temsilcisi bu başarıyı futbolculara en az ortalama maaş ödeyen kulüp olmasına rağmen yakaladı. Göztepe'nin oyuncularına ortalama 360 bin 386 Euro yıllık ücret ödediği öğrenildi.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Yıllık maaş sıralamasında ligin en sonunda olan İzmir temsilcisinin toplam maaş ödemesinin ise 8 milyon 649 bin 262 Euro olduğu vurgulandı.

Birçok kulübün büyük ekonomik krizler yaşadığı Türk futbolunda Göztepeli kurmayların stratejisi ise adeta örnek oldu. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısıyla hem sportif hem de kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerin başında gelen Göztepe, özellikle genç yabancı ve yerli oyuncuların vitrini haline geldi. Tarihte Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı olan, bu sezon yardım asır sonra yine Avrupa kapısını aralamak isteyen Göztepe, 2007 yılında amatöre kadar düştükten sonra küllerinden doğmuştu.

