2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemlerin listesini duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede,



FIFA Hakemi olarak Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın



FIFA Yardımcı Hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa



FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay



FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam



FIFA Plaj Futbolu Hakemi olarak Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz yer almıştır."



