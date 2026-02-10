Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, yaşadığı sakatlık nedeniyle hem çarşamba günü San Antonio Spurs'e karşı oynanacak karşılaşmada hem de Los Angeles'ta düzenlenecek NBA All-Star Maçı'nda forma giyemeyecek.



Warriors başantrenörü Steve Kerr, bu bilgiyi pazartesi günü basın mensuplarıyla paylaştı. Haberi aktaran isimler arasında The Athletic'ten Nick Friedell de yer aldı.



Curry, dizindeki sakatlık nedeniyle Warriors'ın son üç maçını kaçırdı. Tecrübeli yıldız, son olarak 30 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı oynanan maçta forma giymiş, ancak dizindeki ağrı nedeniyle dördüncü çeyrek başlamadan oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.



37 yaşındaki oyun kurucunun, Detroit karşılaşmasındaki erken çıkışından önce de yaklaşık bir haftadır bu sakatlıkla mücadele ettiği belirtildi.



Curry, ESPN'den Anthony Slater'a yaptığı açıklamada rehabilitasyon sürecinin hassasiyetine dikkat çekti:



"Rehabilitasyon açısından neyin işe yaradığını süreç içinde öğreniyorum. Çünkü hâlâ ağrı var. Tüm iltihabı ve ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu, yakından takip etmemiz gereken bir durum. Eğer çok erken dönersem, tekrar alevlenebilir."



Curry, kısa süre önce kariyerinin 12. All-Star seçimini almıştı. Deneyimli yıldızın, 15 Şubat'ta düzenlenecek All-Star etkinliğinde LeBron James ve Kevin Durant ile birlikte Team USA Stripes formasıyla sahaya çıkması planlanıyordu.



Bu sezon 39 maçta forma giyen Curry, maç başına 27,2 sayı ile NBA'de sekizinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncu ayrıca 4,8 asist, 3,5 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamaları yakalamış durumda.



