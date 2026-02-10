10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Curry sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giymeyecek

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, yaşadığı sakatlık nedeniyle hem çarşamba günü San Antonio Spurs'e karşı oynanacak karşılaşmada hem de Los Angeles'ta düzenlenecek NBA All-Star Maçı'nda forma giyemeyecek.

calendar 10 Şubat 2026 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giymeyecek
Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, yaşadığı sakatlık nedeniyle hem çarşamba günü San Antonio Spurs'e karşı oynanacak karşılaşmada hem de Los Angeles'ta düzenlenecek NBA All-Star Maçı'nda forma giyemeyecek.

Warriors başantrenörü Steve Kerr, bu bilgiyi pazartesi günü basın mensuplarıyla paylaştı. Haberi aktaran isimler arasında The Athletic'ten Nick Friedell de yer aldı.

Curry, dizindeki sakatlık nedeniyle Warriors'ın son üç maçını kaçırdı. Tecrübeli yıldız, son olarak 30 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı oynanan maçta forma giymiş, ancak dizindeki ağrı nedeniyle dördüncü çeyrek başlamadan oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

37 yaşındaki oyun kurucunun, Detroit karşılaşmasındaki erken çıkışından önce de yaklaşık bir haftadır bu sakatlıkla mücadele ettiği belirtildi.

Curry, ESPN'den Anthony Slater'a yaptığı açıklamada rehabilitasyon sürecinin hassasiyetine dikkat çekti:

"Rehabilitasyon açısından neyin işe yaradığını süreç içinde öğreniyorum. Çünkü hâlâ ağrı var. Tüm iltihabı ve ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu, yakından takip etmemiz gereken bir durum. Eğer çok erken dönersem, tekrar alevlenebilir."

Curry, kısa süre önce kariyerinin 12. All-Star seçimini almıştı. Deneyimli yıldızın, 15 Şubat'ta düzenlenecek All-Star etkinliğinde LeBron James ve Kevin Durant ile birlikte Team USA Stripes formasıyla sahaya çıkması planlanıyordu.

Bu sezon 39 maçta forma giyen Curry, maç başına 27,2 sayı ile NBA'de sekizinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncu ayrıca 4,8 asist, 3,5 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamaları yakalamış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
