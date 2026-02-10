10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Rize'de spor turizmi atağı: Yaylada doğal parkur

Rize'de spor turizminde taş ocağından sonra yaylada doğal parkur ilgi çekti.

calendar 10 Şubat 2026 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Rize'de spor turizmi atağı: Yaylada doğal parkur
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RİZE, yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Kentte faaliyetini tamamlayan taş ocağının ATV yarışları için piste dönüştürülmesinin ardından, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanının yaşandığı Handüzü Yaylası'nda oluşturulan doğal parkur da spor turizmine kazandırıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uluslararası organizasyonların kentin spor ve turizm potansiyeline önemli katkı sunduğunu söyledi.

Rize, uluslararası ekstrem spor organizasyonlarıyla spor turizminin merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Kentte Senoz Vadisi'nde faaliyetini tamamlayan taş ocağının 2 kilometrelik enduro ve ATV pistine dönüştürülmesinin ardından, Güneysu ilçesindeki deniz manzaralı 1800 rakımlı Handüzü Yaylası da Dünya Kar Motosikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı. Taş ocağının spor turizmine kazandırılmasının ardından Kaçkar Dağları eteklerindeki yaylada, 650 metre uzunluğunda oluşturulan doğal parkurda dünyaca ünlü sporcular kıyasıya mücadele etti. Birçok ülkeden bölgeye gelen adrenalin tutkunları, yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığında sınırlarını zorladı. Yarışların ardından sporcular ve izleyiciler, yaylada oluşan bulut denizi manzarasının keyfini çıkardı. Kentte gerçekleştirilen organizasyonlar, Kaçkar Dağları'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlarken; bölgenin kış sporları ve spor turizmi açısından gelişmesinin de önünü açtı.

'KIŞ SPORLARI ADINA MUHTEŞEM BİR BAŞLANGIÇ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uluslararası organizasyonların, tesisleşmenin birer adımı olduğunu belirterek, "Dünya şampiyonası muhteşem bir organizasyon oldu. Önemli kazanımlarımız oldu. Bir, Kaçkar Dağları'mızın turizm adına doğru kullanılması ve turizm adına farklı alternatiflerle kullanılmasını görüyor olacağız. İki, kış döneminde kış turizmi ile ilgili neleri yapıp, yapabildiğimizin de testini yapmış oluyoruz. Şehrimizde, hemşehrilerimizin her zaman bir beklenti olarak ifade ettiği kış tesislerinin de bunlar başlangıcı ve birer adımı olacaktır. Orda bir taş ocağımız vardı. Orayı bir spor faaliyeti için kullanmış olduk ve muhteşem de bir görüntü oldu. Bugün de bir yaylamızı kış turizmi adına kullanmış olduk. Bu gelecek, şehrimizin potansiyeli ve kış sporları adına muhteşem bir başlangıçtı. Bu adımların her biri devam edecek. Bu organizasyonlar devam edecek ve biz bu güzelliği şehrimiz adına, Kaçkar Dağları adına, Rize adına yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KIŞ SPORLARI İÇİN BU MERKEZ HAYIRLI OLSUN'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Terk edilmiş bir taş ocağını yeniden ve sporla gençlerin hizmetine açtık. Senoz Vadisi'ni, tüm Türkiye'nin gözleri önüne serdik. Senoz Vadisi, Rize'nin en önemli endemik yapısına, tarihiyle, gastronomisiyle çok farklı bir yerine sahip. Terk edilmiş taş ocağını da tekrardan doğaya kazandırdık. Buraya gelirseniz, buranın özelinde de Rize Handüzü'nde de belki Rizelilerin çoğu Handüzü Yaylası'na kışın çıkmamıştır; hem yoldan ötürü hem karın kalınlığından ötürü. Ama bu organizasyon vesilesiyle binlerce insan buraya çıktı. Kışın hiçbir şekilde kullanılmayan bir merkezdi. Şimdi de kış sporları için bu merkez hayırlı olsun" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.