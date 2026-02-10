Trabzonspor'da Zubkov bekleyişi

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta Samsunspor ile oynadığı Karadeniz derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Oleksandr Zubkov, gözünü hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi.
Bordo-mavili ekipte sağlık heyeti, deneyimli oyuncuyu derbiye yetiştirmek adına yoğun bir çalışma yürütüyor.
ÖZEL TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI
Teknik direktör Fatih Tekke, Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, Ukraynalı futbolcunun derbide forma giyme ihtimalini "düşük" olarak nitelendirmişti. Ancak bu açıklamaya rağmen sağlık ekibi, Zubkov için özel bir tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlayarak süreci yakından takip etmeye başladı.
ZUBKOV, SON DERECE İSTEKLİ
Takımını Fenerbahçe karşısında yalnız bırakmak istemeyen Zubkov'un, iyileşme sürecinde son derece istekli olduğu öğrenildi.
UMUTLAR DEVAM EDİYOR
Zubkov'un derbide forma giyip giymeyeceği ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Oyuncunun kendisini iyi hissetmesi halinde Çarşamba veya Perşembe günü kontrol amaçlı MR çekilecek. MR sonuçlarına göre sağlık heyeti raporunu sunacak ve Fatih Tekke, Zubkov'un Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin nihai kararını verecek. Şu an için ihtimaller zayıf görünse de, oyuncunun isteği Trabzonspor camiasında umutları tamamen söndürmüş değil.
