10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Trabzonspor'da Zubkov bekleyişi

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Zubkov'u Fenerbahçe maçına yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta Samsunspor ile oynadığı Karadeniz derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Oleksandr Zubkov, gözünü hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi.

Bordo-mavili ekipte sağlık heyeti, deneyimli oyuncuyu derbiye yetiştirmek adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

ÖZEL TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

Teknik direktör Fatih Tekke, Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, Ukraynalı futbolcunun derbide forma giyme ihtimalini "düşük" olarak nitelendirmişti. Ancak bu açıklamaya rağmen sağlık ekibi, Zubkov için özel bir tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlayarak süreci yakından takip etmeye başladı.

ZUBKOV, SON DERECE İSTEKLİ

Takımını Fenerbahçe karşısında yalnız bırakmak istemeyen Zubkov'un, iyileşme sürecinde son derece istekli olduğu öğrenildi.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Zubkov'un derbide forma giyip giymeyeceği ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Oyuncunun kendisini iyi hissetmesi halinde Çarşamba veya Perşembe günü kontrol amaçlı MR çekilecek. MR sonuçlarına göre sağlık heyeti raporunu sunacak ve Fatih Tekke, Zubkov'un Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin nihai kararını verecek. Şu an için ihtimaller zayıf görünse de, oyuncunun isteği Trabzonspor camiasında umutları tamamen söndürmüş değil.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
