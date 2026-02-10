10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Sergen Yalçın: "Paniğe gerek yok doğru yoldayız"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki süreci "bir dönüşüm dönemi" olarak nitelendirdi. Deneyimli teknik adam, "Bu değişimin sonu iyi olacak, yazın daha da güçleneceğiz" dedi.

Sergen Yalçın: 'Paniğe gerek yok doğru yoldayız'
Beşiktaş'ta bu sezon da zirvenin uzağında kalınmasına rağmen, Teknik Direktör Sergen Yalçın sürece sakin yaklaşıyor. 

"BU DEĞİŞİM SÜRECİNİN SONU İYİ OLACAK"

53 yaşındaki teknik adam, göreve geldiği ilk günden itibaren işlerinin zor olacağını dile getirdiğini hatırlatarak, içinde bulunulan dönemin bir dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti. Yalçın, "Ben göreve geldiğim ilk gün de işimizin zor olduğunu söylemiştim. Böyle dönüşüm süreçlerinde kazanarak gitmek öz güven artırır. Biz bunu başaramadık. Ancak bu transfer döneminde doğru hamleler yaptık. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu değişim sürecinin sonu iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"YAZIN ÇOK DAHA FAZLA GÜÇLENECEĞİZ" 

Tecrübeli teknik direktör, yaz transfer dönemine özel bir parantez açarak, o süreçte şartların daha elverişli olacağını vurguladı. Sergen Yalçın, "Yaz transfer döneminde ellerimiz daha rahat olacak. O zaman havuzda daha çok oyuncu olacak. Devre arasında iyi oyuncuları almak kolay değildi. Yaz transferinde çok daha fazla güçleneceğiz. Merak etmeyin, doğru yoldayız" sözleriyle camiaya mesaj verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
