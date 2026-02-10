Sergen Yalçın: 'Paniğe gerek yok doğru yoldayız'

Beşiktaş'ta bu sezon da zirvenin uzağında kalınmasına rağmen, Teknik Direktör Sergen Yalçın sürece sakin yaklaşıyor.





"BU DEĞİŞİM SÜRECİNİN SONU İYİ OLACAK"



53 yaşındaki teknik adam, göreve geldiği ilk günden itibaren işlerinin zor olacağını dile getirdiğini hatırlatarak, içinde bulunulan dönemin bir dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti. Yalçın, "Ben göreve geldiğim ilk gün de işimizin zor olduğunu söylemiştim. Böyle dönüşüm süreçlerinde kazanarak gitmek öz güven artırır. Biz bunu başaramadık. Ancak bu transfer döneminde doğru hamleler yaptık. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu değişim sürecinin sonu iyi olacak" ifadelerini kullandı.



"YAZIN ÇOK DAHA FAZLA GÜÇLENECEĞİZ"



Tecrübeli teknik direktör, yaz transfer dönemine özel bir parantez açarak, o süreçte şartların daha elverişli olacağını vurguladı. Sergen Yalçın, "Yaz transfer döneminde ellerimiz daha rahat olacak. O zaman havuzda daha çok oyuncu olacak. Devre arasında iyi oyuncuları almak kolay değildi. Yaz transferinde çok daha fazla güçleneceğiz. Merak etmeyin, doğru yoldayız" sözleriyle camiaya mesaj verdi.



