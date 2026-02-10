Trabzonspor maçı öncesi Oosterwolde ve Talisca için olay iddia

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçı köşesinde değerlendirdi.
Üründül, yazısında Jayden Oosterwolde ve Anderson Talisca'yla ilgili flaş iddia ortaya attı.
"KANTE ADETA YÜRÜYEREK OYNADI"
Köşe yazısında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla ilgili gözlemlerini aktaran Ömer Üründül, N'Golo Kante'nin adeta yürüyerek oynadığını belirtti. Üründül, Kante'nin kısa sürede gerçek gücünü göstereceğini kaydetti.
"KEREM 2 GOLLE MORAL KAZANDI"
Mert Müldür ve Guendouzi'nin performanslarını öven Ömer Üründül, Kerem Aktürkoğlu'nun da attığı 2 golle moral kazandığını dile getirdi.
TRABZONSPOR MAÇI İÇİN OOSTERWOLDE İDDİASI
Jayden Oosterwolde'nin genel olarak potansiyel bir kırmızı kart oyuncusu olduğunu aktaran Üründül, Hollandalı futbolcunun gelecek hafta oynaması halinde Trabzonspor maçını tamamlayamayacağını iddia etti.
"TALISCA SANTRFOR DEĞİL"
Öte yandan Ömer Üründül, "Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum" diyerek Anderson Talisca'nın santrfor olmadığını belirtti. Ömer Üründül son olarak Fenerbahçe lehine verilen penaltıda VAR'ın devreye girmesinin yanlış olduğunu kaydederek, "Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez" ifadesini kullandı.
