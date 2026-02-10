Beşiktaş'ta yaz hedefi Altay Bayındır!

Beşiktaş'ta bu sezon kaleci performansı ciddi bir sorun haline geldi. Siyah-beyazlı ekipte yaşanan puan kayıplarında kaleden gelen hatalar dikkat çekiyor.



Son olarak Alanyaspor maçında yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağına yerleşen Ersin Destanoğlu, taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. 25 yaşındaki kalecinin bu performansın ardından yedek kulübesine çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



VAZQUEZ KALEYE, HEDEF ALTAY



Beşiktaş'ta kısa vadede kaleyi Devis Vasquez'in devralması beklenirken, yönetimin yaz transfer dönemi için ana hedefinin ise Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı.



Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde milli file bekçisini kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Manchester United, yedek kaleci planlaması nedeniyle Altay'ın ayrılığına izin vermemişti.



Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında Manchester United'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kaleci sorununu kökten çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.







