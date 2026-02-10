10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Beşiktaş'ta yaz hedefi Altay Bayındır!

Ara transfer döneminde Devis Vasques'i kiralayan Beşiktaş, sezon sonu için Manchester United'da forma giyen milli eldiven Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Şubat 2026 09:41
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta bu sezon kaleci performansı ciddi bir sorun haline geldi. Siyah-beyazlı ekipte yaşanan puan kayıplarında kaleden gelen hatalar dikkat çekiyor. 

Son olarak Alanyaspor maçında yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağına yerleşen Ersin Destanoğlu, taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. 25 yaşındaki kalecinin bu performansın ardından yedek kulübesine çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

VAZQUEZ KALEYE, HEDEF ALTAY

Beşiktaş'ta kısa vadede kaleyi Devis Vasquez'in devralması beklenirken, yönetimin yaz transfer dönemi için ana hedefinin ise Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde milli file bekçisini kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Manchester United, yedek kaleci planlaması nedeniyle Altay'ın ayrılığına izin vermemişti.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında Manchester United'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, yeni sezonda kaleci sorununu kökten çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
