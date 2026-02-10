10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Galatasaray'ın rakibi Aras Kargo

Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın rakibi Aras Kargo
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aras Kargo'yu konuk edecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10 Şubat Salı günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 20. haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-0 kaybetti.

Aras Kargo ise ligin 20. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i evinde 3-2 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
