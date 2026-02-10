Galatasaray'ın rakibi Aras Kargo

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aras Kargo'yu konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10 Şubat Salı günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 20. haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-0 kaybetti.
Aras Kargo ise ligin 20. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i evinde 3-2 mağlup etti.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10 Şubat Salı günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 20. haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-0 kaybetti.
Aras Kargo ise ligin 20. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i evinde 3-2 mağlup etti.