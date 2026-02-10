Juventus'tan Galatasaray maçı için mesaj

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.Ottolini, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını ve teknik direktör Luciano Spalletti ve Weston McKennie ile de yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Juventus Sportif Direktörü Ottolini," dedi.Takımın performansından şu anda memnun olduklarını söyleyen Marco Ottolini, Juventus'un hedeflerine dair de konuştu. İtalyan futbol insanı, "" diye konuştu.Ocak ayında gerçekleşmeyen santrfor takviyesine dair konuşan Ottolini,sözlerini sarf etti.Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında 17 Şubat'ta İstanbul'da karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.