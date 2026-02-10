10 Şubat
Juventus'tan Galatasaray maçı için mesaj

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, ligi ilk dörtte bitirmek istediklerini ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında tur atlamak istediklerini söyledi.

10 Şubat 2026 09:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

YENİ SÖZLEŞMELER

Ottolini, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını ve teknik direktör Luciano Spalletti ve Weston McKennie ile de yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Juventus Sportif Direktörü Ottolini, "Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesinden çok memnunuz. Luciano Spalletti ve McKennie ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Spalletti'nin yaptıklarından çok memnunuz ve önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğiz." dedi.

JUVENTUS'UN HEDEFLERİ
GALATASARAY MAÇLARI

Takımın performansından şu anda memnun olduklarını söyleyen Marco Ottolini, Juventus'un hedeflerine dair de konuştu. İtalyan futbol insanı, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." diye konuştu.

Ocak ayında gerçekleşmeyen santrfor takviyesine dair konuşan Ottolini, "Uymamız gereken bazı kısıtlamalar vardı. Koşullar uygun olsaydı, bir şeyler yapardık ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmadı. Elimizdeki oyunculardan memnunuz ve takımımıza güveniyoruz." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY MAÇI TARİHLERİ

Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında 17 Şubat'ta İstanbul'da karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

