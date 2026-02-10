Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında verdiği tepkide haklı çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda uzatma süresine sert tepki göstermişti. Siyah-beyazlı teknik adam, 6 dakikalık uzatmanın yetersiz olduğunu, karşılaşmaya en az 15 dakika eklenmesi gerektiğini savunmuştu.



Yalçın, özellikle Beşiktaş'ın attığı 2. goldeki VAR incelemesine dikkat çekerek, bu pozisyonun tek başına uzun süre aldığını vurgulamıştı. Maçın görüntüleri incelendiğinde, deneyimli teknik adamın bu eleştirisinde haklı olduğu ortaya çıktı.



VAR İNCELEMESİ DAKİKALAR ALDI



OFSAYT ANI - 53.07



Hakem Oğuzhan Çakır, yardımcı hakemin uyarısıyla 53.07'de ofsayt kararı vererek kolunu kaldırdı. Pozisyonun ardından VAR incelemesi başlatıldı.



SANTRA ANI - 58.57



Hakem Çakır, VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu monitörde izledi ve kararını değiştirerek golü verdi. Santra düdüğünün çaldığı an 58.57 olarak kayıtlara geçti.



Yapılan hesaplamalara göre söz konusu VAR incelemesi yaklaşık 5,5 dakika sürdü. Bu sürenin neredeyse tamamı yalnızca tek bir pozisyonda harcanmasına rağmen, karşılaşmaya yalnızca 6 dakika uzatma eklenmesi dikkat çekti.







