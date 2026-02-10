09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında verdiği tepkide haklı çıktı!

Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçında uzatma süresine yönelik tepkisinin haklı olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın attığı goldeki VAR incelemesinin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü belirlendi.

Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında verdiği tepkide haklı çıktı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda uzatma süresine sert tepki göstermişti. Siyah-beyazlı teknik adam, 6 dakikalık uzatmanın yetersiz olduğunu, karşılaşmaya en az 15 dakika eklenmesi gerektiğini savunmuştu. 

Yalçın, özellikle Beşiktaş'ın attığı 2. goldeki VAR incelemesine dikkat çekerek, bu pozisyonun tek başına uzun süre aldığını vurgulamıştı. Maçın görüntüleri incelendiğinde, deneyimli teknik adamın bu eleştirisinde haklı olduğu ortaya çıktı.

VAR İNCELEMESİ DAKİKALAR ALDI 

OFSAYT ANI - 53.07

Hakem Oğuzhan Çakır, yardımcı hakemin uyarısıyla 53.07'de ofsayt kararı vererek kolunu kaldırdı. Pozisyonun ardından VAR incelemesi başlatıldı. 

SANTRA ANI - 58.57

Hakem Çakır, VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu monitörde izledi ve kararını değiştirerek golü verdi. Santra düdüğünün çaldığı an 58.57 olarak kayıtlara geçti.

Yapılan hesaplamalara göre söz konusu VAR incelemesi yaklaşık 5,5 dakika sürdü. Bu sürenin neredeyse tamamı yalnızca tek bir pozisyonda harcanmasına rağmen, karşılaşmaya yalnızca 6 dakika uzatma eklenmesi dikkat çekti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
