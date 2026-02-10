10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Volleyball World ve Saran Media Group'tan uzun vadel iş birliği

Volleyball World ile Saran Media Group, Türkiye'deki yayın hakları iş birliklerini sekiz yıl süreyle uzattıklarını duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında, dünyanın en prestijli uluslararası salon voleybolu ve plaj voleybolu organizasyonları 2032 yılına kadar Türkiye'de Saran Media Group aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

10 Şubat 2026 13:13
Haber: Basın Bülteni
Volleyball World ve Saran Media Group'tan uzun vadel iş birliği
Volleyball World ile Saran Media Group, Türkiye'deki yayın hakları iş birliklerini sekiz yıl süreyle uzattıklarını duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında, dünyanın en prestijli uluslararası salon voleybolu ve plaj voleybolu organizasyonları 2032 yılına kadar Türkiye'de Saran Media Group aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Uluslararası voleybolun çatı kuruluşlarından Volleyball World ile spor medya sektörünün öncü şirketlerinden Saran Media Group arasında yayın hakları için yenilenen anlaşma, iki kurum arasındaki uzun soluklu ve güçlü iş birliğini pekiştirirken, Türkiye'de voleybolun sürdürülebilir büyümesini ve pazardaki gücünü yansıtıyor. Anlaşma kapsamında Saran Media Group; FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası dâhil olmak üzere, Volleyball World'ün kadınlar ve erkekler kategorilerindeki tüm üst düzey salon voleybolu organizasyonlarının Türkiye'deki yayın haklarını münhasıran elinde bulundurmaya devam edecek.

Volleyball World ile Saran Media Group arasındaki yenilenen iş birliği, önemli bir genişlemeyle yeni bir boyut kazanıyor. İlk kez plaj voleybolu organizasyonlarının da anlaşma kapsamına dahil edilmesiyle; FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ve Volleyball World Beach Pro Tour Elite16 etapları Türkiye'de Saran Media aracılığıyla yayınlanacak. Bu adım, premium plaj voleybolu organizasyonlarının Türkiye'de uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde görünürlük kazanmasını sağlayacak.

Uluslararası turnuvalara düzenli olarak ev sahipliği yapan ve özellikle Kadın Milli Takımı'nın sürdürülebilir başarılarıyla öne çıkan Türkiye, küresel voleybol ekosisteminde merkezi bir konumda yer alıyor. Yenilenen bu iş birliğiyle, Türkiye genelindeki voleybolseverler uluslararası salon ve plaj voleybolunda sporun en prestijli anlarını izlemeyi sürdürecek.

Volleyball World Medya Direktörü Felix von Knorring, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, özellikle kadın voleybolunda dünyanın en tutkulu ve köklü pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Saran ile uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, bu güçlü izleyici kitlesiyle buluşmamızda kilit bir rol üstlendi. Bu yeni dönem anlaşması, Türkiye'nin stratejik önemine duyduğumuz güveni ve voleybolu birlikte büyütme vizyonumuzu yansıtıyor. Plaj voleybolunun iş birliğine dahil edilmesi ise bu branşın görünürlüğünü artırarak pazardaki etkimizi daha da güçlendirecek."


Saran Group Başkan Vekili Selim Usta ise şunları söyledi: "Voleybol, Türkiye'nin en başarılı spor branşları arasında yer alıyor. Saran Media Group olarak, uzun yıllardır olduğu gibi milli takımlarımızın karşılaşmalarını ülke genelindeki izleyicilerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası voleybolun heyecanını bir kez daha sporseverlerle paylaşacağımız ve milli takımlarımızın başarısına katkı sağlayacağımız için çok mutluyuz"

Yenilenen anlaşma, güvene dayalı bu güçlü ortaklıkta yeni bir dönemi temsil ederken, voleybolun Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasını ve önümüzdeki yıllarda da istikrarlı şekilde büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
