10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Jhon Duran'dan transfer itirafı

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Zenit'te forma giyecek. Duran, Rus ekibini tercih nedenini açıkladı. Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Konstantin Zyryanov de Duran transferinin detaylarını açıkladı.

calendar 10 Şubat 2026 14:40 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jhon Duran'dan transfer itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, Zenit'e transfer oldu. Zenit, Al Nassr'dan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER NEDENİ

Jhon Duran, Zenit tercihiyle ilgili, "Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios [Zenit'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu] ile görüştükten sonra Zenit'e transfer olmaya karar verdim." dedi.

Sözlerine devam eden 22 yaşındaki futbolcu, "Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum." dedi.

RUSYA'DA HEDEFLERİ

"Kiralık sözleşmen sezon sonuna kadar geçerli. Zenit'te hedeflerin neler?" sorusuna cevap veren Jhon Duran, "Her futbolcu gibi, ben de her zaman bir numara olmak için çabalıyorum. Takımı şampiyonluğa ve diğer kuplara taşımak için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmak ve takımın gelişmesine yardımcı olmak istiyorum." dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Rus ekibinin taraftarlarına mesaj gönderen Jhon Duran, "Desteğiniz için teşekkürler. Takım için çok çalışacağım. Antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Artık ben de sizlerden birisiyim. Burada olduğum için mutluyum. Yakında görüşmek için sabırsızlanıyorum." dedi.


TRANSFERİN DETAYLARI

Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Konstantin Zyryanov, Jhon Duran transferinin detaylarını açıkladı.

Zyryanov, "Jhon Duran'ı transfer etme fırsatı ortaya çıktığında, bunu değerlendirdik. Ancak görüşmeler kolay olmadı. Hem Fenerbahçe de hem de Al Nassr tarafında bazı küçük pürüzler vardı. Ama sonunda bir anlaşmaya varmamız iyi oldu." dedi.

Duran'ın transferinin detaylarını anlatan Rus idareci, "Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu zorunlu değil. Bu nedenle Duran için sezon sonunda oturup bu konuyu görüşeceğiz." diye konuştu.

Zyryanov, "Al Nassr, Duran'ın maaşını ödeyecek. Böylece maliyeti bir miktar azaltmış olacağız." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında sezonun ilk yarısında 21 maçta süre bulan Jhon Duran, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.